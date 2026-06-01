Un fuerte impacto se registró sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 100, cuando una camioneta Ford Ranger chocó de frente contra una vaca orejana. El siniestro vial generó un gran susto para los tres ocupantes del vehículo que regresaban desde la capital provincial. Todos los ocupantes están domiciliados en General Conesa.

Al arribar al lugar, personal del Cuerpo de Seguridad Vial constató que la camioneta había quedado sobre la banquina en sentido Viedma-Conesa. El conductor relató al personal policial que el animal se cruzó de manera imprevista y que trató de evitar el impacto, aunque no pudo evitar el choque. El bovino quedó tendido sobre la banquina contraria, sin posibilidad de volver a la ruta.

En el operativo trabajaron bomberos voluntarios y personal del hospital de Conesa quienes verificaron que los ocupantes no presentaban lesiones graves. Solo se registraron daños materiales en el vehículo. Los controles de rigor incluyeron test de alcoholemia, que resultaron negativos.

Fuentes oficiales destacaron que la rápida intervención permitió asegurar la zona y evitar nuevos riesgos para otros conductores. Asimismo, la Dirección de Seguridad Vial recordó la importancia de extremar precauciones en caminos rurales, donde la presencia de animales sueltos constituye un peligro recurrente.

La prevención y el control permanente son claves para reducir los siniestros viales en la región, donde la convivencia entre tránsito vehicular y animales en la vía pública sigue siendo un desafío.