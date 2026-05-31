Una Volkswagen T-Cross robada en el partido bonaerense de La Matanza fue recuperada en Cipolletti durante un control de rutina realizado por personal del Cuerpo de Seguridad Vial sobre la Ruta Nacional 22. El vehículo circulaba con patentes apócrifas, documentación falsificada y una identidad registral adulterada, una modalidad conocida como "auto mellizo".

El procedimiento se llevó adelante en el acceso que conecta Neuquén con Cipolletti, donde los efectivos realizaban tareas preventivas. Durante la inspección de una camioneta Volkswagen T-Cross, conducida por un hombre de 39 años domiciliado en Neuquén, los policías detectaron inconsistencias que despertaron sospechas. A simple vista el vehículo parecía circular con normalidad, pero una revisión más detallada reveló que las chapas patentes presentaban irregularidades y que la cédula exhibida por el conductor carecía de elementos de seguridad fundamentales.

Ante esa situación, los efectivos profundizaron las averiguaciones y comprobaron que el dominio colocado en la camioneta no correspondía al rodado. La investigación permitió determinar que se trataba de un vehículo mellizo, una maniobra utilizada para ocultar autos robados mediante la clonación de patentes y documentación perteneciente a otro vehículo de características similares.

Las consultas realizadas con los organismos competentes permitieron establecer la verdadera identidad registral de la Volkswagen T-Cross. Fue entonces cuando surgió el dato más importante del operativo: el rodado tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de robo agravado emitido por autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires. Además, se confirmó que el vehículo era buscado por la Justicia desde febrero de este año, luego de haber sido sustraído en el partido de La Matanza.