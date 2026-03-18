Camión con manzanas vuelca en Ruta 250: conductor ileso tras accidente

Un camión que transportaba bins con manzanas volcó en el acceso a Paso Piedra, sobre la Ruta Nacional 250. A pesar de la violencia del siniestro, el conductor salió ileso y solo se registraron daños materiales, en un hecho que pudo haber terminado en tragedia.

El episodio ocurrió pasadas las 18, cuando un Mercedes Benz 1114, conducido por un hombre de 30 años oriundo de Darwin, intentaba maniobrar para ingresar al sector de Paso Piedra. Sin embargo, en medio de esa maniobra clave, algo falló. Según su propio testimonio, el camión sufrió un desperfecto mecánico justo en el momento más delicado.

Pero eso no fue todo. A esa falla se le sumó otro factor determinante: el peso de la carga. Los bins repletos de manzanas jugaron en contra y terminaron desestabilizando el rodado. En cuestión de segundos, el vehículo perdió firmeza y terminó volcado a un costado de la ruta, dejando una escena impactante, con la carga desparramada y el camión fuera de control.

Rápidamente, un móvil del llegó un móvil del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, que trabajó en la zona para ordenar la situación y realizar las pericias correspondientes. Como parte del protocolo, se le practicó el test de alcoholemia al conductor, que dio resultado negativo, descartando cualquier tipo de consumo de alcohol.