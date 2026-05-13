Una pareja fue acusada por tener más de 2 kilos de cocaína en su casa en la ciudad de Neuquén, que fue allanada en el contexto de una investigación por la estafa a una jubilada mediante el denominado “cuento del tío”.



La imputación la realizó la fiscal de Narcocriminalidad, Silvia Moreira, quien pidió que tanto el varón como la mujer permanezcan detenidos con prisión domiciliaria, además del embargo de sus cuentas bancarias y de billeteras virtuales, junto con la clausura de la vivienda.



La casa donde se encontró la droga fue allanada en el marco de una investigación a cargo del fiscal Juan Manuel Narváez, de la fiscalía de Delitos Económicos. A primera hora de este martes, requirió cuatro allanamientos en distintos domicilios de la capital provincial, uno de los cuales fue el de la pareja acusada: D. A. I (hombre) y S. B. C (mujer).

El juez de garantías Luciano Hermosilla determinó la prisión domiciliaria y el embargo de las cuentas de los imputados.

Los procedimientos se hicieron con personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial, tras una denuncia del pasado 14 de abril: una mujer de 82 años indicó que recibió un llamado telefónico de una mujer que fingió ser familiar y la engañó para que le entregue todos sus ahorros -US$ 20 mil-, a un hombre que se hizo pasar por empleado bancario y fue hacia su casa a retirarlos.

Una mochila debajo de la cama

En el domicilio de D.A.I. y S.B.C. encontraron en una habitación, debajo de una cama, una mochila con dos ladrillos de cocaína en el interior, por un peso total de 2.075 gramos.



Tras el hallazgo, el fiscal de Delitos Económicos informó a la fiscalía de Narcocriminalidad. Así, la investigación quedó dividida: por una lado lo referido a droga; por otro la estafa a la jubilada.

Le formularon cargos

Este martes por la tarde en la Ciudad Judicial, se realizó la formulación de cargos respecto a la droga. La fiscal Moreira acusó a D. A. I y S. B. C por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.



Como medida cautelar, requirió que D. A. I y S. B. C permanezcan detenidos con prisión domiciliaria con tobillera electrónica, en una casa de familiares, diferente a la allanada ayer. Argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y de no sometimiento al proceso, y puntualizó que D.A.I. cuenta con antecedentes penales por el delito de estafa en la provincia de Córdoba.

La anciana entregó 20 mil dólares a una persona que se hizo pasar por banquero.

Además pidió el embargo de los fondos de billeteras virtuales y de cuentas bancarias de ambos, “por el saldo que tengan al día de hoy”, indicó. Y planteó la clausura provisoria de la vivienda en la que se produjo el hallazgo de la droga. “Fue un hallazgo sorpresivo y tenemos que investigar quiénes más podrían estar involucrados”, señaló.



El juez de garantías que dirigió la audiencia, Luciano Hermosilla, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses.

Embargo de cuentas bancarias

Sobre las medidas cautelares requeridas por la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), el magistrado avaló la prisión domiciliaria, los embargos de cuentas bancarias y de billeteras virtuales, así como la clausura de la vivienda allanada. Todo por un plazo de cuatro meses.



Respecto a la investigación referida a la estafa, el fiscal Narváez indicó que “se secuestraron dispositivos que tienen que ser peritados para analizar la información que contienen; y además se secuestró ropa que habría sido la utilizada por uno de los imputados al momento de cometer el hecho de acuerdo a las cámaras de seguridad con las que contamos. Con esta información, vamos a definir la eventual formulación de cargos por el hecho puntual de la estafa”.

