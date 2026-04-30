El Departamento de Delitos Económicos llevó adelante un procedimiento para avanzar en una investigación por estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, con un allanamiento positivo realizado en la ciudad de Centenario.

La diligencia se realizó por una causa originada por un hecho ocurrido en marzo en la provincia de La Pampa, donde una persona adulta mayor fue víctima de una maniobra delictiva que derivó en la sustracción de una importante suma de dinero en efectivo.

Esta modalidad, conocida popularmente, le costó más de 20 mil dólares a la víctima, además de otros elementos de valor.

El operativo, solicitado mediante exhorto judicial, se realizó de manera simultánea con procedimientos en la provincia de Mendoza, donde también hubo resultados favorables.

Qué revelaron los allanamientos

En Centenario, los efectivos lograron el secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares e indumentaria presuntamente vinculada al hecho. Además, fue demorado un hombre que estaría directamente relacionado con la maniobra investigada, y que habría participado viajando hacia la ciudad donde se concretó la estafa.

Las autoridades creen que el demorado viajó a la provincia vecina a realizar la estafa.

Durante el procedimiento, también se verificaron vehículos en el domicilio, detectándose que uno de ellos presentaba un pedido de secuestro vigente por una causa de estafa en otra provincia, por lo que fue incautado y puesto a disposición de la Justicia.

La investigación permitió establecer la posible existencia de una organización que operaría de manera coordinada en distintas provincias, utilizando este tipo de engaños que continúan vigentes por su mecanismo basado en la manipulación psicológica de las víctimas, principalmente personas mayores.