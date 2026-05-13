Pensó que era su sobrina la que le pedía plata por teléfono, pero era un engaño: le robaron los ahorros de toda su vida

Una jubilada de 82 años fue víctima de un engaño telefónico conocido como “cuento del tío”, que derivó en la pérdida de una importante suma de dinero en su domicilio de Neuquén. El hecho, denunciado por la propia víctima, movilizó al Departamento de Delitos Económicos de la policía provincial y generó un operativo que incluyó el allanamiento de cuatro viviendas vinculadas a la maniobra delictiva.

En diálogo con el programa La Primera Mañana por AM550, el subcomisario Gerardo Oviedo, de la División Ciberdelitos Económicos, relató los detalles de la investigación: “La abuela reconoció la voz de una mujer que decía ser su sobrina y, durante más de 70 minutos, la convenció de entregar sus ahorros. Incluso llegó un hombre que se hizo pasar por empleado bancario y recibió el dinero”.

La víctima entregó sus ahorros convencida de que hablaba con un familiar, lo que derivó en allanamientos y secuestros.

Oviedo explicó que la víctima recién descubrió el engaño al comunicarse directamente con su familiar: “Ella llamó a su sobrina y se enteró de que nunca la había contactado; ahí mismo decidió radicar la denuncia”.

Cuatro allanamientos

El operativo policial se desarrolló con apoyo de la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del doctor Narváez, y contó con la participación de 30 efectivos que allanaron cuatro domicilios en la ciudad. Según Oviedo, se secuestraron elementos clave para la causa, entre ellos dos vehículos vinculados al delito, dinero en efectivo, armas de fuego y municiones, así como numerosos teléfonos y chips utilizados para realizar las llamadas fraudulentas.

“Fue una investigación compleja; cada detalle, desde la vestimenta observada hasta los equipos de telefonía, nos permitió reconstruir la maniobra”, destacó el subcomisario.

Encontraron drogas

Oviedo señaló también que cinco personas fueron demoradas durante el procedimiento, tres hombres y dos mujeres, todas con antecedentes vinculados a delitos económicos. Además, se encontraron sustancias prohibidas en dos de las viviendas allanadas, lo que derivó en la intervención voluntaria del personal de antinarcóticos: “Estos domicilios ya habían sido registrados anteriormente, y el modo de operar coincidía con investigaciones pasadas”, explicó.

La investigación continúa abierta, mientras los agentes del Departamento de Delitos Económicos analizan la información obtenida y coordinan con la Fiscalía para determinar la situación legal de los imputados. Oviedo resaltó la importancia de la colaboración ciudadana y de la tecnología en estos casos: “Sin el aporte de cámaras de seguridad y registros telefónicos, sería mucho más difícil reconstruir los hechos y detener a los responsables”.