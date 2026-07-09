La investigación por la desaparición de Jessica Anahí Benítez Barbudes, la joven de 18 años vista por última vez el martes en el barrio porteño de Belgrano, incorporó nuevas líneas de trabajo a partir de un llamado telefónico y del análisis de los movimientos registrados por su celular.

Qué se sabe de la búsqueda de Jessica

Según contó su madre, Fanny, este jueves recibió el llamado de un vecino que aseguró haber visto a la joven en Don Bosco, partido bonaerense de Quilmes. Tras esa comunicación, la mujer se presentó en una comisaría de la zona para radicar la denuncia y aportar esa información a la investigación. En paralelo, los investigadores trabajan sobre la geolocalización del teléfono celular de Jessica para intentar reconstruir el recorrido que realizó luego de salir de su casa.

La joven había partido el martes con destino al colegio Julio Argentino Roca, donde cursa el secundario en el turno tarde. A las 18.20, su madre le envió un mensaje para avisarle que la clase de catequesis había sido suspendida y recibió como respuesta: "Ya vuelvo". Fue el último contacto que mantuvieron.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por familiares y amigos, un conocido la vio ingresar al establecimiento educativo, aunque poco después la observó salir y caminar hacia la avenida Los Incas. Su mejor amiga aseguró además que Jessica tenía previsto ir al Barrio Chino esa tarde y no asistir al colegio.

Otra de las situaciones que llamó la atención de los investigadores ocurrió durante la madrugada del miércoles. Un amigo le envió mensajes a las 4.20, que fueron leídos antes de que la joven lo bloqueara. También cerró su cuenta de Instagram, una conducta que sus allegados calificaron como inusual.

La familia manifestó su preocupación por el estado de salud de Jessica. Su madre explicó que la joven había sido diagnosticada recientemente con trastorno límite de la personalidad y que tenía programada una consulta psiquiátrica para el 22 de julio. Además, una amiga indicó que un compañero del secundario le comentó que Jessica había expresado pensamientos suicidas en una conversación reciente.