Ruso acusado de trata de personas sufre complicaciones médicas en Argentina

El expediente que sacudió a Bariloche y captó la atención internacional acaba de sumar un nuevo capítulo cargado de incertidumbre. Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso señalado por la Justicia argentina como el presunto líder de una organización investigada por trata de personas, terminó internado de urgencia tras sufrir una severa complicación médica.

La noticia encendió nuevamente las alarmas alrededor de una causa que, desde hace meses, alterna acusaciones gravísimas, resoluciones judiciales, cuestionamientos internacionales y una fuerte disputa entre la Fiscalía y la defensa. Según informó su abogado, debió ser trasladado a la guardia del Hospital Naval Central, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que un cirujano detectara un importante deterioro en su estado de salud.

El informe médico describió un cuadro preocupante: hipertensión arterial de 160/100, intensos dolores en la región inguinal y una masa inflamatoria compatible con una complicación derivada de una intervención quirúrgica realizada a fines de mayo.

Frente a ese panorama, el profesional recomendó su internación inmediata para realizar un drenaje quirúrgico de urgencia y comenzar un tratamiento antibiótico. El escrito fue incorporado al expediente judicial y motivó una notificación inmediata al juez de garantías y al resto de las partes que intervienen en la causa.

La defensa sostuvo que Rudnev había sido sometido el 26 de mayo a una cirugía por una hernia inguinal en una clínica de Monte Grande. Sin embargo, semanas después una ecografía ya mostraba la presencia de un hematoma con signos de complicación biológica. Ese cuadro habría evolucionado hasta obligar a una nueva intervención médica de urgencia.

La ONU también puso el foco en la causa

Mientras el estado de salud del imputado genera preocupación, otro dato volvió a internacionalizar el expediente. Dos organizaciones no gubernamentales presentaron una declaración escrita durante el 62° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde expresaron preocupación por el tratamiento judicial que recibió Rudnev en Argentina.

El documento cuestiona especialmente la actuación de la Fiscalía. Según las organizaciones firmantes, en tres oportunidades distintos jueces ordenaron reemplazar la prisión en un penal de máxima seguridad por arresto domiciliario debido al delicado estado de salud del imputado. Siempre, sostienen, esas decisiones fueron apeladas por los fiscales, demorando su cumplimiento.

Para las entidades, esa situación abre interrogantes sobre el respeto al debido proceso y al principio de excepcionalidad de la prisión preventiva.

La presentación también sostiene que la investigación todavía no logró acreditar la existencia de una organización criminal ni de una "secta", y afirma que las denuncias iniciales no habrían sido corroboradas durante la instrucción.

Además, cuestiona la utilización del término "secta" y advierte sobre un supuesto fenómeno de "represión transnacional", al señalar que Rudnev ya había sido objeto de investigaciones y campañas mediáticas en Rusia antes de instalarse en otros países. Las organizaciones sostienen que esa imagen previa pudo haber influido en el tratamiento judicial recibido en Argentina.

Una investigación que sigue abierta

Más allá de los cuestionamientos internacionales y del delicado estado de salud del imputado, la causa continúa abierta. La Justicia argentina mantiene la investigación por presunta trata de personas y otros delitos, mientras el expediente sigue acumulando elementos de prueba.

Ahora, el foco dejó de estar únicamente en las acusaciones y se trasladó también a la salud del principal imputado y al modo en que avanza un proceso que ya trascendió las fronteras del país y quedó bajo la mirada de organismos internacionales.