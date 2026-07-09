Allanaron una casa en Neuquén por una investigación por el robo de 205 mil dólares mediante el "cuento del tío"

Personal del Departamento Delitos Económicos (DDE) de la Policía de Neuquén llevó adelante este miércoles un allanamiento en una vivienda del barrio San Lorenzo Norte de la ciudad de Neuquén. El operativo se realizó en el marco de una investigación judicial por una estafa de 205.000 dólares ocurrida en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

La medida fue ordenada a través de un exhorto judicial solicitado por la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos de Bahía Blanca, con intervención del fiscal Diego Fermín Azcárate. La causa se originó tras la denuncia presentada por un vecino bahiense que el 20 de abril de este año fue víctima de una maniobra conocida como "cuento del tío".

De acuerdo con la investigación, una mujer se comunicó telefónicamente con el hombre haciéndose pasar por su hija y le advirtió que determinados billetes estadounidenses dejarían de circular. Según la pesquisa judicial, la víctima fue convencida de entregar un bolso con 205.000 dólares a una mujer que se presentó en su domicilio utilizando una identidad falsa.

Una de las pistas que siguieron los investigadores fue que la presunta estafadora se había trasladado en un auto radicado en Neuquén - Foto: Policía de Neuquén

El nexo que llevó a los investigadores hasta Neuquén capital

Las tareas de inteligencia desarrolladas en Bahía Blanca por personal policial permitieron reconstruir parte de los movimientos posteriores a la estafa. Los investigadores determinaron que la mujer sospechada de retirar el dinero abordó posteriormente un vehículo conducido por un hombre con domicilio en la ciudad de Neuquén.

A partir de esa información, y mediante el trabajo coordinado entre las fuerzas policiales de ambas provincias, se logró identificar el inmueble vinculado al investigado y solicitar la medida judicial correspondiente.

Identificaron a los ocupantes de la vivienda en barrio San Lorenzo Norte y secuestraron teléfonos celulares - Foto: Policía de Neuquén

Qué secuestraron durante el allanamiento

Durante el operativo realizado en San Lorenzo Norte, los efectivos identificaron a los ocupantes de la vivienda y secuestraron cuatro teléfonos celulares.

Por disposición de la Justicia bonaerense, los dispositivos serán sometidos a pericias para determinar si contienen información relevante para la causa y establecer posibles responsabilidades en la maniobra investigada.

Al momento de la publicación de esta nota, la Policía no había informado sobre detenciones vinculadas al procedimiento. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Bahía Blanca, que busca esclarecer la participación de las personas involucradas y reconstruir el recorrido del dinero sustraído