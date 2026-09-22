Buscan a un joven de 18 años en Caballito: salió con una valija y US$10.000

Un joven de 18 años es buscado en el barrio porteño de Caballito desde el lunes al mediodía, cuando salió de su casa con una valija, una mochila y US$10.000 que estaban guardados en una caja fuerte familiar. Román Coronel fue visto por última vez al retirarse del edificio donde vive junto a su mamá y sus hermanos.

Qué se sabe del joven de 18 años que buscan en Caballito

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de sus movimientos. Según las imágenes, Román bajó del ascensor alrededor de las 9.30, aunque permaneció dentro del edificio hasta las 12.30. Luego salió y abordó un auto de aplicación de color champagne, sin que hasta el momento se haya podido determinar hacia dónde se dirigió.

La familia advirtió su ausencia durante la tarde, después de que su padre se comunicara con su mamá para avisarle que había intentado contactarlo sin éxito. Al revisar la vivienda, la mujer encontró la habitación del joven revuelta, además de notar que faltaban algunas pertenencias y el dinero que estaba en la caja fuerte.

El último contacto se produjo a través de un audio que Román le envió a su mamá. Más tarde, alrededor de las 19.20, su teléfono dejó de registrar actividad porque fue apagado. Desde entonces, la familia comenzó a reconstruir sus últimos movimientos y a consultar a amigos, excompañeros de colegio, personas de su entorno y contactos de la facultad, pero ninguno pudo aportar información sobre su paradero.

Según contó su mamá, el fin de semana había transcurrido con normalidad. El domingo incluso permaneció varias horas a solas con ella en la vivienda y, de acuerdo con su relato, no había tenido discusiones ni conflictos familiares. La mujer también señaló que Román no suele salir de noche y que habitualmente mantenía una rutina vinculada con la facultad, sus amistades y su hogar.

La familia presentó la denuncia en la Comisaría Vecinal 7B de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1, bajo una causa caratulada como “Averiguación de Paradero”. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer el recorrido que realizó después de subir al vehículo.

La familia también intenta obtener información sobre el auto de aplicación, aunque hasta ahora no pudo acceder a la patente del vehículo. Al tratarse de una persona mayor de edad, según explicó su mamá, algunas aplicaciones y servicios consultados no les brindaron información sobre sus movimientos.

Román Coronel mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura delgada y tiene tez trigueña. No posee tatuajes ni piercings. Al momento de salir de su casa llevaba una campera de abrigo azul, pantalón negro y zapatillas negras. Cualquier información que pueda ayudar a establecer dónde se encuentra puede ser comunicada a las autoridades que intervienen en la búsqueda.