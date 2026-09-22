Personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, dependiente de la Dirección Seguridad Lagos del Sur, logró reunir elementos que vincularían a un mismo investigado con cinco hechos delictivos registrados durante los últimos días en distintos establecimientos turísticos y comercios de la zona céntrica de San Martín de los Andes.

La pesquisa se desarrolló a partir del relevamiento y análisis de registros de cámaras de seguridad, entrevistas a personas vinculadas a los casos y el cotejo de imágenes obtenidas durante las investigaciones. Estas tareas permitieron reconstruir recorridos y detectar similitudes en las características físicas, la vestimenta y otros elementos observados en los distintos episodios.

La investigación comenzó por un intento de robo en un apart hotel

Según informaron fuentes policiales, la causa se inició tras un intento de robo ocurrido en un apart-hotel de la localidad cordillerana. Las cámaras de seguridad registraron a un hombre recorriendo el predio y acercándose a distintas aberturas del establecimiento.

A partir de ese material, los investigadores obtuvieron indicios que luego fueron comparados con otros hechos denunciados en la ciudad, lo que permitió ampliar la línea investigativa.

Cuatro comercios afectados y un mismo sospechoso bajo investigación

Posteriormente, los efectivos analizaron registros vinculados con otros cuatro hechos ocurridos en diferentes comercios del casco céntrico, entre ellos un almacén, un restaurante, un supermercado y otro local comercial.

De acuerdo con la investigación, en esos episodios se observaron maniobras relacionadas con la sustracción de dinero en efectivo, mercadería y una caja registradora.

El trabajo de cotejo realizado por los investigadores permitió establecer coincidencias en aspectos como la vestimenta, el calzado, la contextura física y los recorridos captados por las cámaras de vigilancia, elementos que fueron incorporados a las actuaciones judiciales.

Allanamiento positivo y avance de la causa judicial

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia autorizó una medida de allanamiento y búsqueda que fue ejecutada por personal policial.

El procedimiento arrojó resultado positivo y permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación. La causa continúa bajo intervención judicial para determinar las responsabilidades correspondientes y el alcance de los delitos investigados.