Este viernes por la mañana, alrededor de las 7:30, un auto impactó de frente contra un caballo que se encontraba suelto sobre la Ruta 51, a la altura de la estación de servicio YPF de Vista Alegre, después del cruce con la Ruta 67.

El vehículo terminó con techo hundido y parabrisas completamente destruido por impacto.

El conductor no pudo esquivar al animal ni reducir la velocidad a tiempo, lo que provocó un fuerte choque frontal. Como consecuencia, el caballo murió en el lugar y el vehículo sufrió importantes daños: el techo quedó hundido y el parabrisas completamente destruido.

A pesar de la violencia del siniestro, el conductor no sufrió heridas de gravedad, aunque sí experimentó un gran susto por el impacto.

El caballo murió en el lugar tras ser embestido por el auto.

Tras el hecho, las autoridades reiteraron la necesidad de extremar precauciones al circular por las rutas de la región, donde la presencia de animales sueltos continúa siendo un riesgo constante para los conductores. Por otro lado, investigan si el caballo tenía dueño.