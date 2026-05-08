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Choque frontal en la Ruta 51

Un caballo se cruzó en la ruta hacia el lago Mari Menuco y un auto se lo llevó puesto: el conductor se salvó pero su auto no

El accidente ocurrió a la altura de Vista Alegre, cuando el animal se cruzó inesperadamente. El conductor salió ileso, pero el vehículo quedó con el techo hundido y el parabrisas destruido, mientras que el caballo murió en el lugar.
 

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 11:14
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El choque ocurrió en Ruta 51 a la altura de Vista Alegre.

Este viernes por la mañana, alrededor de las 7:30, un auto impactó de frente contra un caballo que se encontraba suelto sobre la Ruta 51, a la altura de la estación de servicio YPF de Vista Alegre, después del cruce con la Ruta 67.

El vehículo terminó con techo hundido y parabrisas completamente destruido por impacto.

El conductor no pudo esquivar al animal ni reducir la velocidad a tiempo, lo que provocó un fuerte choque frontal. Como consecuencia, el caballo murió en el lugar y el vehículo sufrió importantes daños: el techo quedó hundido y el parabrisas completamente destruido.

A pesar de la violencia del siniestro, el conductor no sufrió heridas de gravedad, aunque sí experimentó un gran susto por el impacto.

El caballo murió en el lugar tras ser embestido por el auto.

Tras el hecho, las autoridades reiteraron la necesidad de extremar precauciones al circular por las rutas de la región, donde la presencia de animales sueltos continúa siendo un riesgo constante para los conductores. Por otro lado, investigan si el caballo tenía dueño.

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