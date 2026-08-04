Después del doloroso hallazgo del cuerpo del nene de seis años en uno de los piletones de la planta de tratamiento del EPAS, la investigación ingresó en una nueva etapa. Con el operativo de búsqueda ya concluido, ahora la prioridad de la Fiscalía es reconstruir qué ocurrió desde el momento en que el menor ingresó al predio hasta el desenlace de la tragedia.

La causa quedó a cargo de la fiscal Lorena Juárez, quien ordenó una serie de medidas destinadas a reunir la mayor cantidad posible de pruebas antes de avanzar con las conclusiones del caso.

La autopsia comenzó este martes por orden de la fiscal Lorena Juárez.

Las primeras medidas para reconstruir lo ocurrido

Tras confirmarse el hallazgo, los investigadores comenzaron a trabajar sobre distintos elementos que podrían ayudar a establecer la secuencia de los hechos.

Entre las primeras diligencias se realizaron entrevistas a personas que podrían aportar información sobre los movimientos del niño antes de su desaparición.

Además, la Fiscalía ordenó el secuestro de las cámaras de seguridad de la zona para analizar las imágenes y reconstruir el recorrido que realizó el menor antes de ingresar al predio de la planta de tratamiento ubicada sobre calle Tronador.

También se dispuso la realización de la autopsia, que comenzó este martes y será una de las pruebas centrales para determinar las circunstancias de la muerte.

La Fiscalía secuestró cámaras para reconstruir el recorrido del niño.

Qué explicó la Policía

En diálogo con La Segunda Mañana por AM550, el comisario inspector Rubén Rodríguez agregó que tras recibir la denuncia revisaron tanto el exterior como el interior del predio, junto con buzos y la División de Búsqueda de Personas.

En cuanto a la seguridad en el lugar, indicaron que hay una persona de vigilancia por las noches. A pesar de esto, el nene habría ingresado por un portón, por calle Tronador, que es utilizado tanto por personas y vehículos.

Rodríguez agregó que durante este martes hay tanto personal trabajando en el lugar para la investigación pero también están los empleados de EPAS, haciendo su trabajo normal.

Cómo fue el operativo que terminó con el hallazgo

Según la información oficial, todo comenzó alrededor de las 20.50, cuando personal de la Comisaría 19 recibió llamados telefónicos que alertaban que un menor habría ingresado al predio del EPAS.

A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo del que participaron efectivos policiales, bomberos, integrantes de la División Búsqueda de Personas y buzos especializados.

El rastrillaje se concentró en distintos sectores del predio y, cerca de las 22.15, mientras los bomberos inspeccionaban uno de los piletones, encontraron un cuerpo con características compatibles con las del niño buscado.

Las tareas periciales continuaron durante varias horas y el procedimiento concluyó alrededor de la 1 de la madrugada, una vez finalizado el trabajo de Criminalística y de los investigadores judiciales.

El operativo concluyó cerca de la 1 tras las pericias en el lugar.

Qué resta conocer

Por el momento, la investigación continúa en plena etapa de recolección de pruebas.

Los resultados de la autopsia, el análisis de las cámaras de seguridad y las entrevistas realizadas serán determinantes para reconstruir los últimos movimientos del niño y establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.

Hasta el momento, la Fiscalía no difundió nuevas conclusiones y la causa continúa bajo investigación.