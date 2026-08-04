El operativo terminó con el peor desenlace

Luego de varias horas de búsqueda, autoridades confirmaron el hallazgo sin vida del nene de 6 años, de nombre Tahiel, que era buscado en la planta Tronador, en la zona de Confluencia.

El cuerpo fue encontrado en el sector que había sido desagotado como parte dAel operativo desplegado dentro del predio, donde desde la tarde trabajaban equipos de emergencia, seguridad y personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS)..

La noticia puso fin a una búsqueda que había movilizado a distintos organismos durante toda la jornada.

El niño que padece autismo, habría salido de la casa de un familiar en un descuido e ingresado al predio del EPAS, lugar donde se le perdió el rastro.

a búsqueda del niño movilizó a distintos organismos durante la jornada. Foto: Gentileza

Un despliegue que se concentró dentro de la planta

Desde que se conoció la desaparición del niño, los equipos concentraron las tareas en la zona cercana al río Limay, sobre el final de calle Tronador.

Como parte del procedimiento, se suspendió el bombeo de la planta y se realizaron maniobras para vaciar sectores del lugar con el objetivo de facilitar el rastrillaje.

También se había incorporado tecnología especial para ampliar la búsqueda, entre ellas un dron térmico confirmado por la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo.

El operativo se concentró durante horas dentro de la planta Tronador. Foto: Gentileza

Llegó el Cuerpo Forense para las actuaciones

Cerca de las 23:30 arribó al lugar el Cuerpo Forense para comenzar con las tareas correspondientes luego del hallazgo.

Ahora se iniciarán las actuaciones que permitirán avanzar en la investigación y determinar las circunstancias del hecho.

Mientras tanto, el operativo continúa en el sector con la intervención de los organismos involucrados.

Equipos de emergencia trabajaron en el sector desagotado del predio. Foto: Gentileza

La búsqueda que conmocionó a la ciudad

Durante la tarde, una publicación con la imagen del niño había comenzado a circular en redes sociales con un pedido de colaboración.

El mensaje solicitaba avisar a la Policía ante cualquier información y generó una cadena de difusión mientras se desplegaba el operativo en la planta Tronador.

Después de horas de incertidumbre, la búsqueda terminó con una noticia que conmocionó a toda la comunidad.