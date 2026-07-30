La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó sus condolencias por el accidente del helicóptero Bell 412 ocurrido en San Juan, que dejó siete víctimas fatales, y envió un mensaje de apoyo a los familiares, amigos y compañeros de quienes perdieron la vida.

A través de una publicación en la red social X, la funcionaria manifestó: "Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio", tras el siniestro registrado en el Parque Provincial Ischigualasto.

Monteoliva dedicó un reconocimiento especial a Andrés Bosch, coordinador regional Centro de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y al brigadista Rodrigo Aimetta, a quienes definió como personas "cuyas vidas estuvieron dedicadas a proteger y asistir a los argentinos".

También hizo llegar su pésame al piloto Matías Valenzuela y a los cuatro integrantes de la Policía de San Juan fallecidos en el accidente: Rubén Castro, jefe de Bomberos; Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; y Carlos Heredia, director de Protección Civil. "Mi abrazo y toda mi solidaridad están con ustedes. Acompaño a cada una de las familias y a sus compañeros de servicio en este momento de profundo dolor", concluyó la ministra.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación recordaron que el helicóptero había sido contratado para participar de una capacitación correspondiente a la planificación anual del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, organizada y financiada por la Agencia Federal de Emergencias.

El programa contemplaba tres jornadas de formación, con actividades teóricas y prácticas sobre operación de medios aéreos, incluyendo un ejercicio final en Valle Fértil, una de las zonas de San Juan con mayor riesgo de incendios forestales. Tras esa instancia, la aeronave tenía previsto trasladarse a La Rioja para colaborar en un operativo de combate de un incendio forestal en la zona de Chilecito, aunque perdió contacto a las 10:26 y posteriormente fue localizada siniestrada por otra aeronave que sobrevolaba el sector.

Equipos de emergencia fueron desplegados en el lugar para realizar las tareas de asistencia y relevamiento, mientras que desde el Gobierno nacional señalaron que las causas del accidente continúan bajo investigación.