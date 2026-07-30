Una camioneta llamó la atención y el operativo terminó con una detención

Lo que comenzó como una observación desde las cámaras de videovigilancia terminó con una persona demorada por la Justicia. Durante la madrugada, operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaron una camioneta con varios ocupantes en actitud sospechosa, estacionada en la esquina de Combate de San Lorenzo y República de Italia, y dieron aviso de inmediato a las unidades policiales que patrullaban el sector.

Con esa información, efectivos de la Comisaría Tercera se dirigieron al lugar para verificar la situación e identificar a las personas que se encontraban dentro del vehículo.

La verificación reveló un dato inesperado

Una vez en el lugar, los policías realizaron la identificación de todos los ocupantes y consultaron sus antecedentes a través del Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo.

Fue entonces cuando detectaron que una de las mujeres registraba un pedido de captura vigente en el marco de una causa judicial por portación ilegal de arma de uso civil.

Ante esa situación, la mujer fue demorada y trasladada a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

La mujer fue demorada tras ser identificada en un operativo policial. Foto: Gentileza Policía de Neuquén

Qué pasó con el resto de los ocupantes

El procedimiento también alcanzó a las demás personas que viajaban en la camioneta. Sin embargo, tras las verificaciones correspondientes, los efectivos constataron que no registraban requerimientos judiciales.

Luego de completar las diligencias de rigor, continuaron con el procedimiento previsto para este tipo de intervenciones.

El aviso que activó el procedimiento

La actuación policial comenzó a partir de una alerta emitida por los operadores del Centro de Monitoreo Urbano, que advirtieron la presencia del vehículo y comunicaron la situación a los móviles que recorrían la zona.

La rápida coordinación entre el sistema de videovigilancia y el personal que patrullaba el sector permitió realizar la identificación de los ocupantes y detectar que una de las personas era requerida por la Justicia.