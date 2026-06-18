Personal de la Comisaría 41° del barrio Don Bosco III demoró durante la madrugada del jueves a una mujer que registraba un pedido de captura vigente y secuestró estupefacientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos fueron alertados por personal de seguridad privada sobre la presencia de un vehículo en actitud sospechosa en la zona costera. A partir de la información aportada, los uniformados interceptaron el rodado e identificaron a sus ocupantes.

Tras las verificaciones mediante los sistemas policiales, se constató que una de las ocupantes del vehículo presentaba un pedido de captura vigente, emitido por la Justicia de la provincia de Río Negro en el marco de una causa por robo agravado. Ante esta situación, la mujer fue demorada y trasladada a la unidad policial.

Posteriormente, durante las diligencias de rigor, se detectaron varios envoltorios que contenían una sustancia sospechosa.

Por tal motivo, se requirió la intervención del Departamento Antinarcóticos, quienes determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2,28 gramos.

La sustancia fue secuestrada y la mujer fue notificada de la infracción a la Ley Nacional N° 23.737, quedando a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones de rigor.