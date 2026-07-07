Un hombre terminó demorado durante la madrugada de este lunes en el barrio Valentina Sur, en la ciudad de Neuquén, después de que el sistema de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano registrara una secuencia que llamó la atención de los operadores. Minutos después, la Policía lo encontró con una amoladora que, según la investigación, habría sacado de la caja de una camioneta y luego intentó vender en la zona.

Una maniobra que quedó registrada

El procedimiento comenzó alrededor de la 01:54, cuando operadores del sistema de videovigilancia observaron a un hombre vestido con ropa oscura, capucha y visera detrás de una camioneta pick-up blanca estacionada en la esquina de Bustos Pérez y Peters.

De acuerdo con las imágenes registradas por uno de los domos de seguridad, el sospechoso habría extraído una herramienta de la caja del vehículo. Ante esa situación, el Centro de Monitoreo Urbano dio aviso de inmediato a efectivos de la Comisaría 44, que se dirigieron al sector.

Lo encontraron con la herramienta

Tras un recorrido preventivo por las calles del barrio, los policías localizaron al hombre y realizaron su identificación. Durante el procedimiento constataron que llevaba una amoladora de color negro.

Según informó la Policía, el demorado no pudo justificar ni acreditar la procedencia de la herramienta. Además, los efectivos establecieron que instantes antes habría estado ofreciéndola para la venta en las inmediaciones.

Intervino la Fiscalía

Como parte del procedimiento, los policías secuestraron preventivamente la amoladora y demoraron al sospechoso para establecer su identidad y verificar sus antecedentes.

La Fiscalía de Robos y Hurtos tomó intervención en la causa y dispuso las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación y determinar el origen del elemento secuestrado.