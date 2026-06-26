Durante la madrugada de este viernes, dos hombres fueron detenidos en la ciudad de Neuquén tras ser sorprendidos robando en un local en remodelación ubicado sobre calle San Martín. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Primera y del DEMOSE, que intervino luego de detectar movimientos sospechosos en la zona.

El hecho comenzó cuando una patrulla que realizaba recorridas preventivas observó a uno de los individuos arrojar elementos dentro de un contenedor de residuos. Al intentar identificarlo, el sospechoso huyó del lugar, aunque fue interceptado a pocas cuadras con la colaboración de otros móviles policiales.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría Primera y el DEMOSE, que intervinieron tras una patrulla preventiva.

En simultáneo, otro hombre fue visto trasladando una caja de herramientas y un rollo de cable. Al advertir la presencia policial, también intentó escapar descartando los elementos que llevaba consigo, aunque fue reducido rápidamente por los efectivos intervinientes.

Al inspeccionar el sector, la Policía constató daños en la vidriera del comercio en remodelación y recuperó del contenedor varios rollos de cable presuntamente sustraídos. En total, se secuestraron once rollos de cable de distintas características y una caja de herramientas con diversos elementos, todos bajo cadena de custodia.

Los dos demorados fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, que ordenó las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del hecho.