Caminaba por Plottier con un colchón al hombro y descubrieron que lo buscaban en Salta por robo de animales

Un hombre que circulaba por la vía pública en plena tarde con un colchón sobre sus hombros llamó la atención de efectivos policiales que realizaban un patrullaje preventivo en Plottier. Al solicitarle la documentación y verificar sus datos, los uniformados descubrieron que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Salta por una causa vinculada al robo de animales.

El procedimiento ocurrió el jueves 12 de noviembre por la tarde en inmediaciones de las calles Río Limay y Curi Leuvú, donde personal de la Comisaría 46° del barrio Los Álamos realizaba tareas de prevención. Los agentes observaron al hombre trasladando el colchón y decidieron identificarlo.

Durante la consulta de sus datos en los sistemas correspondientes, constataron que registraba un requerimiento judicial pendiente. La orden había sido emitida por la Justicia de la provincia de Salta en el marco de una investigación por abigeato, delito relacionado con el robo de animales.

Confirmaron la captura y quedó detenido

Tras detectar la situación, intervino la Oficina de Exhortos de Neuquén, que tomó contacto con las autoridades judiciales de Tartagal, Salta, para confirmar la vigencia del pedido.

Luego de la comunicación entre ambas jurisdicciones, se confirmó que la captura continuaba activa y se dispuso que el hombre permaneciera detenido para quedar a disposición del juzgado que había solicitado su localización.

Desde la Policía destacaron que el procedimiento permitió detectar el requerimiento judicial a partir de una identificación realizada durante un patrullaje preventivo. El hombre quedó a disposición de la Justicia salteña mientras avanzan las actuaciones correspondientes.