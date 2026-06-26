Un movimiento que llamó la atención en plena madrugada

Lo que parecía un simple traslado terminó con dos hombres demorados y un televisor secuestrado.

El procedimiento comenzó cuando una operadora del Centro de Monitoreo Urbano observó, a través de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona de Paimún y Copahue, a un hombre que llevaba una caja de grandes dimensiones.

Se trataba de un televisor de 65 pulgadas, completamente nuevo y todavía embalado.

Las cámaras siguieron cada movimiento

En un momento, el hombre salió del campo visual de las cámaras. Sin embargo, el seguimiento se retomó pocos instantes después desde el mismo domo de vigilancia.

Fue entonces cuando los operadores advirtieron que continuaba caminando acompañado por otro hombre, por lo que dieron aviso de inmediato al personal de la Comisaría 19°, que se dirigió al lugar para identificarlos.

No pudieron acreditar el origen del televisor

Cuando los efectivos interceptaron a ambos hombres comprobaron que trasladaban el televisor nuevo dentro de su caja original.

Al ser consultados sobre la procedencia del artefacto, no pudieron aportar información ni documentación que permitiera acreditar su origen.

Ante esa situación, la Policía demoró a los dos hombres y los trasladó a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

El televisor quedó bajo custodia

Además de la demora de los dos sospechosos, el televisor fue secuestrado y quedó bajo cadena de custodia mientras avanza la investigación para determinar su procedencia.

Ahora los investigadores deberán establecer si el artefacto pertenece a alguna persona que todavía no advirtió su faltante o si existe una denuncia vinculada con el televisor recuperado durante el procedimiento.