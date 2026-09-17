De madrugada y con una heladera: los tres hombres que la trasladaban no pudieron explicar su procedencia

Tres hombres fueron interceptados durante la madrugada de este jueves 17 de septiembre en el barrio Melipal de la ciudad de Neuquén, luego de que fueran observados trasladando una heladera por la vía pública. La situación fue advertida por la División Centro de Monitoreo Urbano, que dio aviso a personal policial para verificar el origen del electrodoméstico.

El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Rosario y Estanislao del Campo, donde efectivos de la Comisaría 16 identificaron a los tres hombres, todos mayores de edad. Al ser consultados, no pudieron acreditar la propiedad ni la procedencia de la heladera.

La escena fue advertida por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y, al ser identificados, no pudieron acreditar la procedencia del electrodoméstico.

Ante esta situación, los policías procedieron al secuestro preventivo del electrodoméstico, que fue trasladado a la sede de la Comisaría 16 para continuar con las diligencias correspondientes y establecer su origen.

Trasladaba un televisor de 65 pulgadas

La intervención tiene como antecedente otro episodio detectado por el sistema de videovigilancia en junio, cuando las cámaras ubicadas en la zona de Paimún y Copahue registraron a dos hombres trasladando, también durante la madrugada, una caja de grandes dimensiones.

A finales de junio, las cámaras detectaron a dos hombres trasladando un televisor nuevo de 65 pulgadas.

El hecho ocurrió el 26 de junio, mientras se desarrollaba la Copa Mundial de fútbol. Los operadores del Centro de Monitoreo advirtieron que uno de los hombres llevaba un televisor de 65 pulgadas, nuevo y todavía embalado, por lo que dieron aviso al personal de la Comisaría 19.

Al ser identificados, ninguno de los dos pudo aportar documentación o información que permitiera acreditar la procedencia del artefacto. Al igual que en el episodio ocurrido este jueves, la intervención se inició a partir de una situación observada por las cámaras de seguridad y derivó en actuaciones policiales para determinar el origen del elemento.