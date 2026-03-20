Un control de rutina que destapó lo inesperado

Eran las 3:15 de la madrugada cuando un patrullaje preventivo en el barrio Don Bosco III terminó en una detención que expone una situación inquietante.

Efectivos de la Comisaría 41° identificaron a un hombre en inmediaciones de calle Luis Beltrán. Lo que parecía un procedimiento habitual cambió en segundos cuando verificaron sus datos en el sistema policial.

El resultado no dejaba lugar a dudas: tenía un pedido de captura vigente.

Prófugo en una causa por amenazas y armas

La orden había sido dispuesta por un juez de garantías en el marco de una causa por amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de uso civil.

Además, el hombre estaba declarado en rebeldía, una condición que se aplica cuando una persona evita presentarse ante la Justicia pese a estar obligada.

Aun así, se movía con normalidad por la ciudad.

El dato que agrava el escenario

El caso no se limita a una situación administrativa. El trasfondo es una causa que combina intimidaciones graves con la presencia de un arma.

La condición de rebeldía implica que ya existía una orden judicial previa que no había sido cumplida.

El cruce de datos en el sistema permitió detectarlo en plena vía pública, durante la madrugada, sin ningún tipo de restricción visible.

La detención y el traslado

Tras confirmar la situación, los policías procedieron a demorarlo de inmediato.

El hombre fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, donde se iniciaron las diligencias correspondientes.

Un patrullaje que evitó que siguiera en la calle

El procedimiento se dio en el marco de recorridos preventivos que se realizan durante la noche en distintos sectores de la ciudad.

La identificación en el lugar permitió concretar la detención de una persona que tenía una orden judicial activa y que, hasta ese momento, no había sido localizada.

El caso vuelve a poner en foco situaciones donde personas con causas graves pendientes continúan circulando hasta que un control los expone.