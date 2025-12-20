Una investigación iniciada a mediados de año permitió a la Policía provincial avanzar de manera coordinada sobre varios puntos del barrio Don Bosco de la ciudad de Neuquén, donde se confirmó el funcionamiento de bocas de expendio de droga que operaban a plena luz del día.

El operativo fue encabezado por el Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, que desplegó seis allanamientos en simultáneo. Las diligencias se extendieron durante más de cinco horas y marcaron un quiebre en una actividad ilegal que venía generando preocupación entre vecinos de la zona.

El saldo fue contundente: cuatro personas quedaron detenidas y otras tres resultaron imputadas en el marco de la causa. Durante los procedimientos se secuestraron sustancias listas para la venta, una importante suma de dinero en pesos y dólares, una camioneta utilizada para las maniobras delictivas y una serie de elementos que evidencian una estructura organizada.

Entre lo incautado hubo balanzas de precisión, teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y dispositivos utilizados para el control del movimiento en los domicilios investigados. El monto de dinero secuestrado superó los ocho millones de pesos, a lo que se sumaron miles de dólares en efectivo.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que uno de los inmuebles intervenidos funcionaba a escasa distancia de un sector deportivo, un dato que reforzó la gravedad del caso por el impacto directo en la vida cotidiana del barrio.

Ante este escenario, la Justicia ordenó la clausura preventiva de una de las viviendas allanadas y analiza la aplicación de medidas similares en otro domicilio de la ciudad. La causa continúa en etapa de investigación, con el objetivo de determinar si existen más personas involucradas y posibles ramificaciones.

Desde el ámbito judicial y policial destacaron el trabajo sostenido del personal interviniente y remarcaron que este tipo de procedimientos buscan no solo desarticular el negocio del microtráfico, sino también devolver tranquilidad y seguridad a los vecinos afectados por estas prácticas ilegales.