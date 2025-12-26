La violencia estalló sin freno en el barrio Don Bosco de Neuquén y dejó una noche cargada de tensión, miedo y enojo. Agresiones a una mujer, ataques a la Policía, disturbios con vecinos, un patrullero dañado, un robo con arma y un hombre exhibiendo un revólver en plena vía pública formaron parte de una misma secuencia que terminó con un detenido y una profunda preocupación social.

Todo ocurrió en pocas horas y en distintos puntos de ese barrio, con reiteradas intervenciones policiales que expusieron un escenario de descontrol. Un mismo hombre quedó vinculado a varios de los episodios más graves, en una escalada de violencia que fue creciendo con el correr de la noche y que obligó a reforzar la presencia policial en la zona.

Todo comenzó con una denuncia por violencia de género

La primera intervención ocurrió el martes por la noche, cerca de las 21:40, cuando la Policía acudió a la intersección de Soldado Desconocido y Lanín. Allí, una mujer denunció haber sido agredida físicamente por su expareja. La víctima fue trasladada a la comisaría para formalizar la denuncia.

El caso encendió una cadena de hechos que, con el correr de las horas, fue escalando en gravedad.

Hostilidad, piedras y un patrullero dañado

Cuando los efectivos se dirigieron al domicilio del denunciado, en calle Ceferino Namuncurá, el hombre reaccionó de manera violenta. Arrojó objetos contundentes contra el personal policial y se negó a dialogar. La situación obligó a solicitar refuerzos.

Minutos después, la tensión volvió a crecer. Vecinos alertaron sobre personas desplazándose por los techos de viviendas cercanas. En ese contexto, un grupo de hombres volvió a atacar a los uniformados con piedras. Como resultado, un móvil policial sufrió daños en su parabrisas.

Según relato en diálogo con la AM550 la comisario Clauda Candia, jefa de la Comisaría 41, tuvieron que pedir colaboración a la Metropolitana porque había muchas personas enfurecidas.

"Los efectivos fueron recibidos con piedrazos y trozos de ladrillos, que incluso dañaron un móvil policial de la Metropolitana, por lo que tuvimos que usar usa escopeta para disuadir, porque eran unas 10 personas", relató.

En esa intervención hubo un detenido:

"Producto de estos hechos se demoró a un hombre mayor de edad, se lo trasladó a la comisaría y se lo puso a disposición de la fiscalía, por los daños al móvil y atentado a la autoridad", precisó.

Los hechos no terminaron allí.

Un robo con arma en una vivienda familiar

Cerca de las 23:15, la Policía recibió un nuevo llamado. En calle Cacheuta, un vecino denunció un robo calificado en su domicilio, donde funciona un pequeño comercio. Dos hombres ingresaron por la fuerza mientras la familia se encontraba en el cenando en el lugar. Uno de ellos portaba un revólver.

Ante la falta de dinero, los asaltantes se llevaron cervezas y escaparon en un vehículo blanco, con daños visibles en uno de sus laterales. La violencia del episodio sumó aún más preocupación a una noche que ya estaba fuera de control.

"Ingresaron dos personas, uno de ellos con un arma, y le exigieron dinero y pertenencias, ante lo que el comerciante les dijo que no tiene dinero ni cosas de valor, por lo que solo se llevaron unas cervezas en un auto blanco", describió la uniformada.

El mismo hombre, ahora armado, en plena la calle

Durante patrullajes posteriores y tras reiterados llamados de vecinos, la Policía volvió a intervenir en la zona de Ceferino Namuncurá. Se reportó la presencia de un vehículo blanco con vidrios polarizados y un hombre armado en la vía pública.

En la intersección con calle Gatica, los efectivos reconocieron a un individuo que había participado en los incidentes previos. Fue demorado y trasladado a una unidad policial.

"Cuando el personal llega a Namuncurá y Gatica, identificaron a la persona que participó en el primer incidente a pocas cuadras, por lo que se lo demoró y se lo trasladó a la sede policial", aclaró.

Una vez en la Unidad Policial, la víctima del robo en su casa lo reconoció como uno de los autores del asalto.

"Al ingresar a la unidad, allí se encontraba el damnificado de robo calificado en el comercio que tiene en su casa, y lo reconoció como uno de los que ingreso al robarle", explicó la comisario.

La Fiscalía de Robos y Hurtos ordenó su detención formal en el marco de la causa. "Entre hoy y mañana se le formularán cargos", confirmó la Policía.

Un vehículo robado, abandonado y con pedido judicial

Ya durante la mañana del miércoles, personal policial localizó un Peugeot 2008 blanco abandonado en la vía pública. El vehículo presentaba daños visibles y coincidía con el utilizado en el robo denunciado horas antes.

La verificación confirmó que tenía pedido de secuestro vigente por una causa judicial. El rodado fue incautado y quedó a disposición de la Justicia.

"El personal policial estuvo realizando patrullajes preventivos y vieron el auto blanco que se relaciona con este hecho. Tenía pedido de secuestro de la Comisaría Tercera vigente. El 10 de diciembre había sido denunciado", informó.

Una noche que dejó bronca y preocupación

La sucesión de hechos —violencia de género, ataques a la Policía, disturbios, arma en la calle y un robo con intimidación— expuso una escalada alarmante que genera indignación y preocupación en la comunidad. En pocas horas, un mismo protagonista quedó vinculado a una serie de delitos que reflejan un nivel de violencia que golpea de lleno a la convivencia urbana en Neuquén.