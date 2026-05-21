Una fuerte explosión ocurrida este miércoles por la tarde en la base del yacimiento Chachahuén, en la zona de Pata Mora, Malargüe, provincia de Mendoza, provocó la muerte de un operario y dejó a otro herido. El siniestro involucró a un camión cisterna y es investigado por la Policía de Mendoza junto a personal de emergencias y peritos especializados.

Cómo fue la explosión

El episodio se registró alrededor de las 19:39 dentro de un predio vinculado a la actividad hidrocarburífera del sur mendocino. De acuerdo con la información preliminar, la explosión se produjo mientras el vehículo cisterna se encontraba en la base operativa.

Tras el alerta, efectivos policiales y equipos de asistencia acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y asistir a las víctimas. Como consecuencia de la detonación, una persona murió en el sitio mientras que otra sufrió heridas y debió recibir atención médica.

Las identidades de las víctimas de los operarios

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente las identidades de los involucrados. Tampoco brindaron precisiones sobre cómo se originó la explosión. Al momento de la publicación de esta nota, la investigación permanece en su etapa inicial. Se espera el resultado de las pericias técnicas para determinar qué ocurrió.

La zona de Pata Mora concentra una intensa actividad petrolera y es habitual el tránsito de camiones cisterna y maquinaria pesada asociada a la explotación hidrocarburífera. El hecho generó preocupación entre trabajadores y empresas vinculadas al sector energético.

Difundirán un parte a primera hora de este jueves

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza indicaron que en las próximas horas podrían conocerse más detalles sobre las causas del siniestro. Los investigadores buscan establecer si existió una falla mecánica, un inconveniente operativo o cualquier otro factor que haya desencadenado la explosión.

La causa quedó bajo intervención de la Comisaría 24° de Malargüe y de la Justicia mendocina, que avanzan con la recopilación de testimonios y pruebas en el lugar del hecho.