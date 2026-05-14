La decisión del tribunal de absolver a los acusados por la explosión en la refinería New American Oil generó "una sensación general en cuanto a que la sentencia no se ajusta a la prueba que vimos durante tres semanas de juicio". Así lo destacó la abogada querellante Laila Salazar en diálogo con Entretiempo por AM550.

La letrada indicó que "se hizo la lectura del veredicto, la parte resolutoria, y todavía no tenemos la notificación de los argumentos que van a servir, en su caso, para que hagamos un análisis y veamos si hay posibilidad de hacer una revisión de esa sentencia". Esto definirá los pasos a seguir dentro de esta causa que inició con el incidente en el que perdieron la vida los trabajadores Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara en septiembre de 2022.

Las razones que dio el tribunal para fundamentar su decisión

Salazar explicó que los jueces Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y la jueza Alina Macedo Font "dieron algunos argumentos generales por los cuales se decide absolver a las cinco personas. Entre ellos, porque lo que entienden los jueces es que no se logró probar el hecho o la causa inicial de la explosión, porque consideraron que hubo muchas versiones en cuanto a los peritos y eso dio un margen de duda".

"Yo personalmente estoy disconforme con la sentencia. Esto no es solo una sensación de nuestros representados, de las familias, sino que creo que es una sensación general en cuanto a que la sentencia no se ajusta a la prueba que vimos durante tres semanas de juicio" alcaró.

Los imputados por el delito de estrago doloso eran el jefe de planta Guido Torti; el jefe de mantenimiento, Silvio Saibene; la licenciada en Seguridad e Higiene, Gimena Brillo; y el asesor externo Alfredo Novaro. En el caso de la técnica Natalia González, los acusadores reformularon su imputación a la de estrago culposo en el alegato de clausura.

"Ellos no eran compañeros de las personas que perdieron la vida trabajando", explicó la querellante. "Estas son personas que tenían un cargo jerárquico y que, por ende, tenían un poder de decisión. Y es desde ese punto que, desde la fiscalía y nosotros como querellantes, decidimos avanzar en la investigación y en la imputación. De hecho, nosotros los acusamos y pedimos la condena unos días antes de que se resolviera. Fuimos por todo, porque realmente estábamos convencidos de que estas personas tenían la posibilidad de hacer alguna acción que hubiese prevenido la muerte de estos tres operarios" explicó.

La sentencia puede traer consecuencias económicas a las familias

La abogada Laila Salazar resaltó que "además del daño que han sufrido, la pérdida gravísima y lo terrible que fue escuchar ayer este veredicto, tienen que pensar que puede ocasionarles otro daño mayor, que tiene que ver con lo económico: terminar pagando las costas del abogado de los imputados en el caso de que en una instancia de revisión se confirme esta absolución".

Salazar señaló además que su descontento se fundamenta en que "en el alegato, el fiscal Liotard habló de que la refinería operaba en condiciones deficientes, desde el punto de vista de la seguridad. Había una serie de irregularidades, falta de mediciones, falta de procesos de producción. Y eso fue algo que también los jueces, cuando dieron estos lineamientos, dijeron: 'Bueno, sí, efectivamente había falta de un procedimiento de proceso que hace a la seguridad'. Es como decir que producían un combustible inflamable con una seguridad casi casera".

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