Un camionero erró el camino y quedó colgado del muro de hormigón de la Ruta 22

Un camión terminó montado sobre el murallón de hormigón que divide la Ruta Nacional 22, luego de que su conductor intentara ingresar a la zona rural de Fernández Oro y no lograra completar la maniobra. El accidente ocurrió este sábado por la mañana y, pese a la espectacularidad de la escena, no dejó personas heridas.

El hecho se registró alrededor de las 8:15, a la altura de la calle Primero de Mayo. Por causas que aún son materia de investigación, el camionero erró el acceso hacia la zona rural, embistió durante varios metros el separador central de cemento tipo New Jersey y el vehículo de gran porte quedó suspendido sobre la estructura.

Como consecuencia del incidente, solo se registraron daños materiales tanto en el camión como en el murallón de hormigón. No fue necesaria la asistencia médica, ya que el conductor resultó ileso.

Tras el siniestro, personal del Cuerpo de Seguridad Vial con asiento en Cipolletti se presentó en el lugar para asistir al camionero, ordenar la circulación vehicular y coordinar las maniobras para retirar el camión de la calzada y restablecer el tránsito con normalidad.