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Un susto con suerte

Un camionero erró el camino y quedó colgado del muro de hormigón de la Ruta 22

El hecho ocurrió este sábado por la mañana en Fernández Oro, cuando el conductor intentó ingresar a una zona rural desde la Ruta Nacional 22. El camión terminó montado sobre el muro de hormigón que divide la calzada, aunque no hubo personas heridas.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Sabado, 11 de julio de 2026 a las 10:19
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El camión quedó montado sobre el muro de hormigón tras errar el ingreso rural desde la Ruta 22.

Un camión terminó montado sobre el murallón de hormigón que divide la Ruta Nacional 22, luego de que su conductor intentara ingresar a la zona rural de Fernández Oro y no lograra completar la maniobra. El accidente ocurrió este sábado por la mañana y, pese a la espectacularidad de la escena, no dejó personas heridas.

El hecho se registró alrededor de las 8:15, a la altura de la calle Primero de Mayo. Por causas que aún son materia de investigación, el camionero erró el acceso hacia la zona rural, embistió durante varios metros el separador central de cemento tipo New Jersey y el vehículo de gran porte quedó suspendido sobre la estructura.

Como consecuencia del incidente, solo se registraron daños materiales tanto en el camión como en el murallón de hormigón. No fue necesaria la asistencia médica, ya que el conductor resultó ileso.

Tras el siniestro, personal del Cuerpo de Seguridad Vial con asiento en Cipolletti se presentó en el lugar para asistir al camionero, ordenar la circulación vehicular y coordinar las maniobras para retirar el camión de la calzada y restablecer el tránsito con normalidad.

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