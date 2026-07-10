En el contexto de los actos por el 147° aniversario de Choele Choel que coincidieron con la conmemoración del Día de la Independencia, el gobernador Alberto Weretilneck anunció que la Provincia asumirá la finalización de la rotonda de las rutas nacionales 22 y 250, una obra clave para la seguridad vial y la integración regional. El mandatario estuvo acompañado por el intendente Diego Ramello y destacó que Choele Choel tendrá un rol central en el futuro del Valle Medio.

Weretilneck explicó que la decisión de hacerse cargo de la obra es parte del proceso de transferencia de rutas nacionales a la órbita provincial. “Río Negro no se quedó solo en el reclamo por el abandono de obras, sino que propuso ser parte de la solución y asumir un rol activo para resolver problemas concretos”, afirmó.

El gobernador vinculó esta definición con el desarrollo estratégico del Valle Medio, una región que combina potencial agrícola-ganadero con nuevas áreas bajo riego y capacidad productiva, además de su ubicación clave en el paso de los ductos que llevarán petróleo y gas hacia el Golfo San Matías.

En materia de infraestructura urbana, también confirmó que la Provincia financiará los trabajos de cordón cuneta desde el nuevo pavimento de la calle Don Bosco hasta la intersección con la Ruta Nacional 22, mejorando la conectividad interna de Choele Choel.

El otro anuncio destacado fue la creación de la Red Integrada de Servicios de Salud del Valle Medio, con Choele Choel como cabecera regional. El esquema permitirá ordenar mejor la atención, reducir derivaciones, compartir capacidades entre hospitales e incorporar más tecnología. El objetivo es que cada vecino acceda a una atención más cercana y rápida, evitando traslados innecesarios hacia otras zonas de la provincia. “Vamos camino a un sistema de salud mucho más ambicioso, más jerarquizado y menos dependiente de otras zonas sanitarias”, sostuvo Weretilneck.