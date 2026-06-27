Una mujer y su beba resultaron heridas en un choque sobre la Ruta Nacional 22: un conductor dio positivo en alcoholemia

Una mujer y su beba de cinco meses resultaron heridas este sábado por la mañana tras un choque ocurrido en la intersección de la Ruta Nacional 22 y la calle Criollita, en la localidad rionegrina de Fernández Oro. El hecho involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Volkswagen Vento. De acuerdo con la información oficial, las dos víctimas se desplazaban en la camioneta cuando fueron impactadas por el otro vehículo. Ambas sufrieron lesiones y recibieron asistencia médica tras el siniestro.

El conductor del auto, positivo por alcoholemia

Uno de los datos centrales del procedimiento surgió a partir de los controles realizados en el lugar. Personal interviniente le practicó el test de alcoholemia al conductor del Volkswagen Vento, cuyo resultado arrojó 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, se labraron las actuaciones correspondientes por la infracción detectada.

La presencia de alcohol al volante se convirtió en uno de los elementos relevantes para la reconstrucción de lo ocurrido, aunque las circunstancias exactas que derivaron en la colisión aún no fueron establecidas oficialmente.

Operativo policial y tránsito interrumpido

Tras el impacto, efectivos policiales y otros organismos de emergencia desplegaron un operativo en la zona para asistir a las personas involucradas, preservar la escena y garantizar la seguridad vial. Durante las diligencias, el tránsito permaneció interrumpido en el sector mientras se realizaban las tareas de asistencia y relevamiento de pruebas.

Investigación para determinar responsabilidades

La investigación judicial busca establecer la dinámica del choque y las eventuales responsabilidades de los conductores involucrados. Entre los elementos que analizarán los investigadores figuran las pericias accidentológicas, los registros de la escena y los informes elaborados por el personal actuante.

Por el momento, las autoridades no difundieron mayores precisiones sobre la evolución de las personas heridas ni sobre posibles medidas judiciales adicionales vinculadas al caso. Mientras tanto, se espera el resultado de las pericias.