Un camionero tuvo que dar un volantazo en la Ruta 7: chocó contra el guardarraíl y la luminaria

Un hecho de tránsito provocó importantes complicaciones en la Ruta 7 este jueves por la tarde, cuando un camión perdió el control tras un inesperado volantazo. El conductor relató que un auto se detuvo repentinamente frente a él, lo que lo obligó a maniobrar bruscamente y terminó cruzándose de carril.

El incidente ocurrió cerca de las 18:15 sobre la mano Centenario-Neuquén, frente al barrio privado La Comarca. El camión Volkswagen 17280 impactó contra el guardarraíl, derribó una luminaria y quedó sobre la banquina contraria.

Según informó Centenario Digital, el frente del vehículo resultó destruido, mientras que el conductor sufrió golpes en un brazo y fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), encontrándose en estado de shock. El test de alcoholemia arrojó resultado negativo.

El conductor del camión sufrió golpes en un brazo y se encontraba en estado de shock.

El incidente, afortunadamente, no provocó choques con otros vehículos que circulaban por la mano contraria, pero sí generó un caos vial inmediato. Efectivos de la Comisaría Quinta y de Tránsito Villa Obrera debieron intervenir para organizar el tránsito, mientras que los desvíos fueron canalizados por la calle colectora de tierra, que rápidamente se vio saturada de vehículos.

Bomberos y operarios del EPEN trabajaron para limpiar aceite y retirar el poste derribado.

Además, bomberos voluntarios, bajo la supervisión del segundo jefe Víctor Arroyo, trabajaron con material absorbente para limpiar unos 20 litros de aceite derramados sobre la calzada.

La circulación se normalizó pasadas las 20:45 tras el retiro de restos y vidrios.

Paralelamente, operarios del EPEN retiraron el poste derribado y los cables, con la supervisión del jefe Jorge Huaiquil y utilizando una grúa. Las tareas se extendieron hasta pasadas las 20:45, cuando finalmente se retiraron los restos de la luminaria, vidrios y plásticos, y la circulación volvió a la normalidad. El camión fue auxiliado y trasladado, presentando además un neumático delantero pinchado.