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Complicaciones para circular

Violento accidente en la Ruta 17: chocaron dos camionetas y una trafic

El accidente ocurrió durante la mañana de este sábado a la altura del Dique Portezuelo Grande. Varias personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por equipos de emergencia.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Sabado, 30 de mayo de 2026 a las 10:13
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El siniestro involucró a dos camionetas y una trafic utilizada para el traslado de personal petrolero. Foto: gentileza.

La mañana del sábado comenzó con un fuerte siniestro vial en plena zona petrolera de Neuquén. El accidente se produjo sobre la Ruta Provincial 17, a la altura del Dique Portezuelo Grande, en el tramo que une Añelo con Cutral Co, y tuvo como protagonistas a tres vehículos utilizados en actividades vinculadas a la industria hidrocarburífera.

Según la información preliminar, por motivos que aún se intentan establecer, dos camionetas y una combi de traslado de personal colisionaron en las primeras horas del día. Como consecuencia del impacto, varias personas sufrieron heridas y debieron recibir asistencia médica en el lugar.

A raíz del operativo desplegado tras el choque, la circulación permanece interrumpida sobre ese sector de la Ruta 17. Efectivos de la Policía de Neuquén, bomberos y personal sanitario del Hospital de Añelo trabajan en la atención de los lesionados, además de realizar tareas de prevención y relevamiento para determinar cómo ocurrió el hecho.

Varias personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por equipos de emergencia.

Las autoridades solicitaron a los conductores evitar transitar por la zona mientras continúan las labores de emergencia. Se estima que el tránsito permanecerá afectado durante varias horas, por lo que no se descartan importantes demoras hasta la normalización de la circulación.

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