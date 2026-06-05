Una camioneta frenó de golpe y un auto la chocó de atrás en Ruta 7: demoras en el tránsito en una hora pico

Un accidente de tránsito registrado este viernes por la mañana generó importantes demoras en la Ruta 7, entre Neuquén y Centenario, en plena hora pico de circulación. El siniestro ocurrió pasadas las 8, en cercanías de un puente derivador del barrio COPOL, donde el tránsito se vio rápidamente colapsado.

Según informó el móvil de AM550, en diálogo con "La mañana es de la primera", con el periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Bruno Calderón, el hecho involucró a un Fiat Cronos y una camioneta 4x4. Por motivos que aún se intentan establecer, la camioneta habría frenado de manera repentina, lo que provocó que el vehículo que venía detrás impactara en la parte trasera.

Tras la colisión, y después de asegurar que no hubo consecuencias mayores, la camioneta continuó su marcha, mientras que el auto, con daños notables en la estructura, quedó detenido sobre la calzada con importantes daños materiales. A pesar de la violencia del impacto y el contexto de alta circulación vehicular, no se registraron personas heridas.

El siniestro generó una extensa congestión en el sector, con demoras significativas en ambos sentidos de la Ruta 7. La fila de vehículos llegó a extenderse hasta la zona del Parque Industrial, afectando el normal desplazamiento en uno de los principales corredores viales del Alto Valle durante el horario de mayor tránsito.