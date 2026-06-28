Una camioneta protagonizó un vuelco en el sector del puente ubicado sobre el camino hacia la Cuesta de Sepúlveda, en cercanías de San Martín de los Andes.

El vehículo involucrado fue una Fiat Strada que era conducida por una única persona. Tras el accidente, el ocupante logró salir por sus propios medios y, según la información difundida, sufrió golpes leves. De todos modos, fue asistido por personal del SIEN, que evaluó su estado de salud.

Como consecuencia del siniestro, la camioneta sufrió importantes daños materiales.

En el lugar trabajaron rescatistas de Bomberos Voluntarios, una autobomba, efectivos policiales y personal del SIEN, quienes brindaron asistencia y realizaron las tareas de seguridad correspondientes.

Hasta el momento no se informaron las causas que provocaron el vuelco.