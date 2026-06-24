El martes 23, a las 17, Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes recibieron una alerta por un incendio en una vivienda en el barrio Miralejos, ubicado a aproximadamente 6 kilómetros del centro de la ciudad.

De inmediato se despacharon tres dotaciones de Bomberos Voluntarios y una unidad 4x4 del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Detallaron que tras transitar un camino dificultado por barro y hielo, el personal llegó al lugar y encontró una vivienda familiar de una planta con fuego en una de sus habitaciones, propagado ya al techo, con una afectación parcial del 70%.

En pocos minutos lograron contener el foco y luego realizaron tareas de enfriamiento de los puntos calientes hasta finalizar la extinción.

El propietario se encontraba en el domicilio al momento del siniestro y, afortunadamente, no sufrió heridas.

En el operativo trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, de la Secretaría de Emergencia y Riesgo de la Provincia, y del SIEN.

Dado que de forma simultánea se desarrollaba otro incendio en Quila Quina, y que todo el personal local estaba abocado a ambos siniestros, se solicitó colaboración a Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes para cubrir la jurisdicción.