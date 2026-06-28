Los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces informaron sobre un siniestro ocurrido durante la noche del sábado. Según el relato, alrededor de las 00:30 horas, se recibió un llamado por un accidente de tránsito en la intersección de calle Córdoba y pasaje Vicente Landete.

Acudió al lugar una dotación de Bomberos Voluntarios a cargo de la Sargento 1.º García Marcela. Allí constataron el vuelco de una camioneta, que había quedado apoyada sobre su lateral izquierdo.

El único ocupante, un hombre mayor de edad, ya estaba siendo asistido por personal de Defensa Civil. Aunque presentaba lesiones leves, tras ser evaluado por personal del hospital decidió no ser trasladado.

En el lugar trabajaron de manera conjunta Policía, Hospital, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.