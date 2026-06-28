¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Un ocupante

Fuerte vuelco en Rincón de los Sauces: el conductor salió ileso

El hombre fue atendido en el lugar y no requirió ser trasladado para mayor atención médica.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 28 de junio de 2026 a las 10:28
PUBLICIDAD
En el lugar trabajaron de manera conjunta Policía, Hospital, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.

Los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces informaron sobre un siniestro ocurrido durante la noche del sábado. Según el relato, alrededor de las 00:30 horas, se recibió un llamado por un accidente de tránsito en la intersección de calle Córdoba y pasaje Vicente Landete.

Acudió al lugar una dotación de Bomberos Voluntarios a cargo de la Sargento 1.º García Marcela. Allí constataron el vuelco de una camioneta, que había quedado apoyada sobre su lateral izquierdo.

El único ocupante, un hombre mayor de edad, ya estaba siendo asistido por personal de Defensa Civil. Aunque presentaba lesiones leves, tras ser evaluado por personal del hospital decidió no ser trasladado.

En el lugar trabajaron de manera conjunta Policía, Hospital, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD