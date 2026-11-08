Una Toyota Hilux quedó completamente destruida por las llamas mientras circulaba por la Ruta Provincial 7, a la altura de la Picada 12. El conductor intentó apagar el fuego, sufrió quemaduras y fue trasladado al hospital de San Patricio del Chañar.

El incendio se registró alrededor de las 12:05 del sábado, cuando la camioneta comenzó a prenderse fuego en cercanías de San Patricio del Chañar. El conductor logró detener la marcha sobre la banquina sur y descendió para intentar controlar las llamas, pero resultó herido durante la maniobra.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y otras lesiones cuya gravedad no fue precisada. Tras recibir las primeras atenciones del personal de Salud, fue trasladado al Hospital Dra. Alicia Cruz.

Hasta esta mañana no se habían difundido nuevos detalles sobre su evolución.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron la Toyota Hilux completamente envuelta en llamas. Personal del Cuartel N.º 5 y Bomberos Voluntarios trabajaron para combatir el fuego y evitar que se extendiera. Sin embargo, el incendio avanzó sobre toda la estructura y terminó por consumir el vehículo.

En cuanto al origen del siniestro, fuentes vinculadas con el procedimiento señalaron que una posible explosión en la carga que transportaba la camioneta podría haber desencadenado el incendio. Sin embargo esta hipótesis deberá ser corroborada mediante las pericias correspondientes.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y extinción, se registraron demoras en la circulación sobre la Ruta Provincial 7. Una vez finalizado el procedimiento, las autoridades habilitaron nuevamente el tránsito normal por el sector.