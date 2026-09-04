Cuatro personas resultaron heridas en un choque múltiple sobre la Ruta Provincial 7 en San Patricio del Chañar

Cuatro personas resultaron heridas luego de que se produjera un choque múltiple esta noche sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de Picada 3, en la localidad de San Patricio del Chañar. A raíz de las lesiones sufridas, un hombre y una mujer debieron ser trasladadas al hospital local.

Una camioneta Jeep, un vehículo marca Suzuki y un automóvil Ford Fiesta chocaron esta noche sobre la Ruta Provincial 7. Tras el siniestro vial, personal policial y equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que se vio afectado por las tareas desplegadas sobre la calzada.

Luego de que las dos personas más comprometidas fueran trasladadas al hospital de El Chañar, Hasta el momento, el operativo se concentró en ordenar el tránsito. Se registraron importantes demoras significativas.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar. La intervención de los organismos de seguridad también apunta a determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente, tarea que quedará sujeta a las actuaciones y pericias que se realicen en las próximas horas.

Noticia en desarrollo.-