Un automóvil Peugeot 206 sufrió un vuelco este lunes sobre la Ruta Provincial 17, en dirección a la ciudad de Añelo. El siniestro ocurrió a pocos kilómetros de Plaza Huincul, en una zona de alto tránsito vehicular.

Por motivos que aún se investigan, el rodado terminó volcado a un costado de la calzada.

Intervención policial y de Bomberos

Al arribar al lugar, efectivos de la Policía del Neuquén y dotaciones de Bomberos Voluntarios constataron que no había ocupantes dentro del vehículo ni en las inmediaciones.

Ante esta situación, se activó el protocolo habitual para este tipo de incidentes viales, con tareas de aseguramiento de la zona, control del tránsito y verificación del estado del rodado.

Sin personas en el lugar al momento del operativo

Según se informó de manera oficial, durante el procedimiento no se registraron personas lesionadas ni pedidos de asistencia médica en el lugar del vuelco.

Horas después apareció el conductor

Con el correr de las horas, el conductor del vehículo se presentó ante las autoridades, confirmando que no permanecía en el lugar al momento de la llegada de los equipos de emergencia. Se supo que recibió ayuda de alguien que transitaba por el lugar para ir a la zona urbana, a la División de Tránsito de Plaza Huincul.

La policía informó que se trataba de un hombre, mayor de edad, que estaba en buen estado de salud. La persona fue identificada y asistida para los trámites de rigor luego de un accidente de tránsito. En principio había solicitado ayuda para trasladarse hacia la zona urbana tras el accidente.