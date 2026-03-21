Un vuelco se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta Provincial 7, en las inmediaciones del arco de ingreso a Centenario. El hecho ocurrió poco después de las 7, cuando una Renault Duster que se dirigía desde la capital neuquina hacia la Colonia perdió el control y terminó volcada a un costado de la calzada.

Dentro del vehículo viajaban dos jóvenes, un hombre de 22 años y una mujer, ambos con domicilio en Centenario. Los dos sufrieron lesiones y recibieron asistencia en el lugar por parte de personal del SIEN y efectivos de la Policía de Neuquén, pertenecientes a la Comisaría 20.

Minutos más tarde, una dotación de bomberos voluntarios llegó al sitio y realizó las tareas necesarias para colocar nuevamente el rodado sobre sus ruedas. Para ello utilizaron el malacate eléctrico del autobomba, ya que el vehículo había quedado completamente invertido sobre la banquina.

Según informó Centenario Digital, el conductor no alcanzó a ser sometido al test de alcoholemia antes de ser trasladado al hospital. En el operativo también intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y personal de Tránsito, quienes trabajaron en la seguridad de la zona y en la regulación del tránsito mientras se retiraba la camioneta.