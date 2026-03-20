Un triple choque se registró este viernes por la tarde en la Ruta 7, a la altura de la estación de servicio Puma, un punto señalado por su peligrosidad vial. El hecho dejó seis personas hospitalizadas y un conductor prófugo, lo que activó un operativo de emergencia y corte de tránsito en la zona.

Según las primeras pericias, el siniestro ocurrió cerca de las 18 cuando una Volkswagen Amarok realizó una maniobra riesgosa que desencadenó una serie de impactos entre tres vehículos.

Cómo fue la secuencia del accidente

De acuerdo a la reconstrucción, la Amarok provocó que una Renault Duster impactara contra una Ford Ecosport. Como consecuencia, este último vehículo fue desplazado hacia el carril contrario, donde chocó de frente contra un Chevrolet Agile.

Los tres rodados quedaron detenidos sobre la calzada, generando un bloqueo total del tránsito en cuestión de segundos.

Operativo de emergencia y asistencia a heridos

Al lugar acudieron bomberos voluntarios, efectivos de la Comisaría Quinta, personal de Tránsito Villa Obrera y ambulancias del Hospital Natalio Burd.

Desde el cuerpo de bomberos informaron que asistieron a seis personas, entre ellas dos menores de edad. Todas estaban conscientes al momento de ser trasladadas y presentaban lesiones leves, principalmente dolor lumbar. Además, se confirmó que llevaban el cinturón de seguridad y que los airbags se activaron en al menos uno de los vehículos.

Un agente penitenciario y un ex bombero que circulaban por la zona colaboraron en los primeros minutos, junto con efectivos de la Policía Metropolitana.

Corte de tránsito y tareas en la calzada

El tránsito fue interrumpido parcialmente mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de vehículos. Se implementaron desvíos por la calle Expedicionarios del Desierto, aunque se registraron largas filas.

El subcomandante Patricio Álvarez, junto al equipo de bomberos, coordinó el retiro de los tres vehículos, que quedaron fuera de funcionamiento. También se realizó la limpieza de la cinta asfáltica debido a la presencia de restos plásticos y aceite.

Buscan a la Amarok que se dio a la fuga

Las autoridades analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a la Volkswagen Amarok que habría provocado el accidente y abandonó el lugar sin asistir a los heridos.

El hecho quedó bajo investigación para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.