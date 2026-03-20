Un violento hecho se registró en la mañana del jueves sobre la Ruta Provincial 7, en el tramo comprendido entre la primera y segunda rotonda de Centenario, cuando un conductor fue brutalmente agredido tras un incidente de tránsito.

La víctima, identificada como Leandro, empleado del Banco Patagonia, circulaba hacia su lugar de trabajo alrededor de las 7:05 cuando fue impactado del lado del acompañante por otra camioneta. Tras el choque, el otro conductor se negó a entregar la documentación del seguro y escapó del lugar.

Leandro decidió seguirlo y logró interceptarlo en un semáforo cercano a una estación de servicio. Al descender para reclamar los datos correspondientes, el agresor bajó del vehículo con un palo y lo atacó violentamente, provocándole múltiples golpes en la cabeza.

Según relató la víctima, el agresor circulaba en una Toyota Hilux blanca y estaba acompañado por una mujer, quien no intervino para detener la agresión. El hecho quedó registrado en video por testigos ocasionales, donde se observa la brutalidad del ataque y la falta de intervención de otros automovilistas que transitaban por la zona.

A pesar de la violencia sufrida, Leandro confirmó que no presenta lesiones de gravedad. Sin embargo, expresó su preocupación por la impunidad y la falta de responsabilidad de quienes protagonizan este tipo de hechos.

El agresor se dio a la fuga y es intensamente buscado. Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información sobre una camioneta Toyota Hilux se comuniquen con las autoridades.

Qué pasará con el agresor

Casi todo el incidente quedó registrado por una cámara dentro del vehículo de la víctima. Según publicó Centenario Digital, el vehículo del conductor agresor tendría una patente cuya terminación sería 968 y, de acuerdo a la información que accederieron, estaría radicado en la provincia de La Pampa.

Respecto a alguna denuncia por parte de la víctima, a última hora de este jueves se desconocría. Se desconocía a última hora de la noche si se había radicado una denuncia, aunque hubo intervención policial por el choque e incidente.