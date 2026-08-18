Los canes marcaron y la Policía encontró droga: tres imputados en controles en Neuquén

Durante el fin de semana largo, personal de la División Preventiva y Canes del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén intensificaron los controles en distintos sectores de la capital provincial con el objetivo de prevenir delitos vinculados al consumo, transporte y tenencia de sustancias prohibidas. Los procedimientos se desarrollaron entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto en espacios públicos, zonas de recreación y la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), uno de los puntos de mayor circulación de pasajeros durante los días de descanso.

Cuál fue el resultado de los operativos antidroga realizados en Neuquén este fin de semana largo

Como resultado de las tareas preventivas, se concretaron tres intervenciones en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. Dos de esos procedimientos contaron con la participación de canes detectores de narcóticos, cuyo trabajo permitió reforzar las inspecciones realizadas por los efectivos especializados.

Según informó la Policía del Neuquén, durante los controles se secuestraron cogollos de cannabis, base de cocaína compactada, un recipiente metálico con restos de esa sustancia, semillas de cannabis sativa y una balanza de precisión.

Imputaron a tres personas durante los operativos de este fin de semana largo

Las actuaciones se llevaron adelante en la ETON, en la vía pública del barrio Melipal y en la Plaza Ángeles Azules. En todos los casos intervino la Justicia Federal, que dispuso las medidas correspondientes y notificó a tres personas de las imputaciones por presuntas infracciones a la normativa vigente.

Desde la fuerza provincial destacaron que este tipo de operativos forman parte de una planificación preventiva orientada a detectar de manera temprana situaciones relacionadas con la circulación de estupefacientes y a fortalecer la seguridad en espacios de uso comunitario.

La Policía del Neuquén informó además que continuará desarrollando controles en sectores estratégicos de la capital provincial, en especial en lugares de gran concurrencia, con el apoyo de unidades especializadas y canes entrenados para la detección de drogas.