Con 33.000 pasajeros y 150 servicios diarios, la ETON registró un intenso movimiento en estas vacaciones de invierno

Durante las vacaciones de invierno, la ciudad de Neuquén volvió a consolidarse como una de las principales puertas de entrada a los destinos más buscados de la Patagonia. La Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) registró el paso de más de 33.000 pasajeros y un promedio de 150 servicios diarios, una cifra que refleja el intenso movimiento turístico hacia la cordillera neuquina y demás centros turísticos de la región.

El flujo de viajeros que pasó por la ETON estuvo impulsado por familias, estudiantes universitarios que regresaron a sus hogares y turistas que eligieron disfrutar de la nieve, la gastronomía regional y los paisajes de montaña que caracterizan a esta temporada.

San Martín de los Andes, Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche lideraron la demanda

Entre los destinos más elegidos por quienes partieron desde la capital neuquina se destacaron los neuquinos San Martín de los Andes, Villa La Angostura y el rionegrino San Carlos de Bariloche, tres clásicos de la temporada invernal que ofrecen experiencias vinculadas a la nieve, los deportes de montaña y la naturaleza.

Según las estimaciones de la ETON, San Carlos de Bariloche lideró el podio con el 22% de los viajes realizados durante el receso, mientras que San Martín de los Andes alcanzó el 12% y Villa La Angostura el 10%. La alta demanda obligó a las empresas de transporte a incorporar servicios de refuerzo para responder al interés de turistas que buscaron llegar a los centros de esquí y parques nacionales de la región.

Neuquén, punto estratégico para recorrer la Patagonia

La ubicación geográfica de Neuquén capital continúa posicionándola como un nodo clave para quienes organizan escapadas por la Patagonia. Desde la ciudad es posible acceder por vía terrestre a múltiples destinos turísticos del Alto Valle, la cordillera neuquina y la región andina rionegrina.

El subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinosa - Foto: Municipalidad de Neuquén

"Estamos en muy buenas condiciones en la terminal de ómnibus, hemos tenido un movimiento realmente muy bueno en la ciudad y con todo lo que afecta a las localidades aledañas", destacó el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa. El funcionario de la gestión de Mariano Gaido señaló que la actividad turística representó una parte importante del movimiento general y que el 87% de los pasajeros viajaron en un contexto vinculado al ocio, las vacaciones y actividades recreativas.

Nieve, gastronomía y experiencias para toda la familia

La temporada de invierno ha mantenido como principales atractivos los centros de esquí, las excursiones por bosques nevados, los paseos lacustres y la gastronomía regional. En San Martín de los Andes y Villa La Angostura, los visitantes encuentran propuestas vinculadas a los cerros Chapelco y Bayo respectivamente, senderos de montaña, chocolaterías, casas de té y restaurantes especializados en cocina patagónica.

Por su parte, Bariloche continúa atrayendo viajeros con el Cerro Catedral, sus circuitos panorámicos, la producción artesanal de chocolate y una amplia oferta hotelera para familias, parejas y grupos de amigos.

A estos atractivos se suman las experiencias gastronómicas del norte patagónico, donde los platos elaborados con trucha, cordero, frutos rojos y productos regionales forman parte de la identidad turística de la región.

Una terminal que funcionó a plena capacidad

El intenso movimiento obligó a reforzar tareas operativas, de seguridad y mantenimiento dentro de la ETON. Durante estas semanas se realizaron más de 500 servicios de limpieza para las unidades de larga distancia que continuaron viaje hacia distintos puntos de la Patagonia. "La terminal de ómnibus ha funcionado muy bien, hubo que reforzar servicios de limpieza, de seguridad y todo lo que implica las vacaciones de invierno en Neuquén", resumió Espinosa.

El movimiento continúa siendo elevado debido al escalonamiento de las vacaciones escolares en distintas provincias del país, por lo que se espera que durante los próximos días siga registrándose una importante circulación de turistas y estudiantes.