En el marco de las acciones de prevención y combate al narcotráfico que se desarrollan en todo Neuquén, personal de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén realizó durante el fin de semana una serie de operativos preventivos en distintas ciudades.

En Plottier, durante una recorrida en una plaza, un joven intentó darse a la fuga al advertir la presencia de los perros detectores, por lo que fue interceptado por el personal policial.

Durante la requisa, los efectivos encontraron en su poder varios envoltorios con cocaína y marihuana, además de una bolsa con cannabis. En total eran cerca de 30 gramos de droga.

El operativo contó con la participación de los canes Thanos, Max, Emily y Quimey, junto a sus respectivos guías, quienes forman parte de los equipos especializados que intervienen en tareas de prevención y detección de narcóticos en distintos puntos de la provincia.

Agregaron que estas acciones forman parte de la estrategia integral impulsada por el Gobierno provincial para fortalecer la seguridad pública y combatir el microtráfico de drogas.

Destacaron que la reciente implementación de la Ley de Desfederalización del Microtráfico de Drogas permite a la Justicia y a la Policía provincial intervenir de manera directa en la investigación y persecución del narcomenudeo, fortaleciendo la capacidad operativa del Estado para dar respuestas más rápidas y efectivas frente a este delito.