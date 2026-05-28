La madrugada del horror en Roca tuvo un arranque tan extraño como escalofriante. Un hombre de 46 años salió de su casa convencido de que le habían hecho una macumba, minutos después incendió su vivienda, atropelló a una motociclista y terminó estrellando dos veces su Volkswagen Golf contra el frente de la Comisaría 3°. Todo ocurrió en apenas media hora y dejó a vecinos, policías y bomberos atrapados en una escena delirante que parecía sacada de una película.

La historia comenzó cerca de las 00:10 en calle Libertad al 2.500, cuando un hombre salió de su casa y se encontró cara a cara con su vecino que estaba completamente alterado. Según consta en la declaración incorporada a la causa judicial, el sujeto lo frenó en plena calle y le lanzó una frase que ahora toma otra dimensión. "Me hicieron macumba, me tiraron maíz y un muñeco atado... no habrás sido vos, ¿no?", le dijo mientras se subía a su Volkswagen Golf gris.

El vecino creyó que se trataba de un delirio producto de algún consumo o de un estado de alteración. No imaginó ni por un segundo que esa conversación sería el prólogo de una noche explosiva en General Roca. Porque apenas diez minutos después, cuando regresó a su vivienda, el hombre vio algo estremecedor: la casa del hombre estaba envuelta en llamas. El fuego salía violentamente desde el interior y comenzaba a iluminar toda la cuadra.

Ahí arrancó el operativo desesperado. Mientras algunos vecinos salían en pijama y otros grababan con los celulares desde la vereda, efectivos de la Comisaría 21° llegaron al lugar y coordinaron junto a Bomberos el trabajo para evitar que el incendio se propagara hacia las viviendas linderas. Las llamas eran tan intensas que por momentos el calor se sentía desde mitad de cuadra.

Una vez sofocado el fuego, los uniformados encontraron dentro de la propiedad elementos vinculados a armas de fuego, como cargadores y documentación de pistolas registradas, un detalle que elevó todavía más la tensión en plena madrugada.

El ataque a la Comisaría 3°

A bordo del Golf gris, siguió manejando por las calles de Roca totalmente fuera de control. En su recorrido caótico embistió a una mujer que circulaba en moto por calle 25 de Mayo. La víctima cayó al asfalto y sufrió lesiones leves, mientras el conductor escapaba sin siquiera frenar.

Segundos después, el auto apareció frente a la Comisaría 3°. Según el informe policial, el conductor aceleró directamente contra el ingreso principal de la unidad. El impacto retumbó en toda la esquina y generó escenas de absoluto desconcierto entre los efectivos que estaban dentro del edificio.

EL VW Golf quedó estrellado contra una de las columnas del frente de la Comisaría 3°

Sin embargo, lejos de terminar ahí, el hombre puso marcha atrás y volvió a acelerar. Otra vez intentó meterse por la fuerza dentro de la comisaría, aunque terminó chocando contra una de las columnas del ingreso.

Entonces descendió del vehículo completamente sacado. Policías que estaban en la dependencia lograron reducirlo cuando intentaba escapar a pie. En medio de gritos y amenazas, incluso aseguró que dentro del auto había una bomba, lo que obligó a activar un protocolo de explosivos y evacuar preventivamente el sector. Finalmente, especialistas revisaron el vehículo y descartaron la presencia de artefactos explosivos.

Por disposición de la fiscal Celeste Benatti, el hombre quedó detenido y se ordenó secuestrar el vehículo y solicitar las cámaras del 911 RN Emergencias para poder elaborar la prueba que permita una futura formulación de cargos, aunque también solicitó un informe médico para determinar el estado de salud del hombre de 46 años que generó tamaña escena de caos y tensión.