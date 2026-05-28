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Policiales

Abuso sexual en Cipolletti: buscan identificar al agresor que atacó en el barrio Obrero

La víctima denunció que fue atacada durante el fin de semana y pidió ayuda para identificar al agresor. Fiscalía y la Brigada de Investigaciones trabajan con cámaras de seguridad, testimonios y pericias para intentar encontrar al sospechoso.

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 28 de mayo de 2026 a las 16:15
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La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Cipolletti, que analiza cámaras y reúne pruebas para identificar al presunto agresor.

Una denuncia por intento de abuso sexual generó fuerte preocupación en Cipolletti. Una mujer relató públicamente el dramático episodio que sufrió durante el fin de semana en el barrio Obrero y pidió que el caso no quede impune. “Quiero que encuentren al responsable y que ninguna otra mujer tenga que pasar por esto”, expresó en en diálogo con LU19.

La Fiscalía cipoleña confirmó que el hecho está bajo investigación y que ya se activaron distintas medidas para intentar identificar al sospechoso. Entre las tareas que realizan la Brigada de Investigaciones y el Ministerio Público Fiscal (MPF) aparecen el análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios y distintas pericias vinculadas al ataque denunciado.

En el marco de la causa, la víctima volvió a declarar para ampliar detalles de lo ocurrido mientras avanza la reconstrucción de los movimientos del presunto agresor. Además, intervino la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que brinda asistencia y acompañamiento psicológico y legal a Gabriela Vera tras el traumático episodio.

Por el momento no hay personas detenidas ni demoradas, aunque la investigación continúa en plena etapa de recolección de pruebas. Desde la Justicia solicitaron colaboración a vecinos y comerciantes que puedan aportar imágenes o información que ayude a esclarecer uno de los hechos que más conmoción generó en las últimas horas en Río Negro.

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