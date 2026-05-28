Una madrugada de furia, caos y terror sacudió este jueves a General Roca. Un hombre completamente fuera de control, presuntamente drogado, estrelló con su auto contra el renovado frente de la Comisaría 3° mientras gritaba que tenía una bomba y que iba a hacer explotar la unidad policial. Antes de sembrar pánico frente a la dependencia, habría incendiado una casa y atropellado a una motociclista durante una corrida descontrolada por distintas calles de la ciudad.

El episodio ocurrió pocos minutos antes de la 1:30 de la madrugada y dejó helados tanto a policías como a vecinos del centro roquense. Según reconstruyeron fuentes vinculadas al caso, todo comenzó en la zona de Libertad y Las Heras, donde el sujeto habría provocado un incendio en una vivienda. Después de eso, se subió a su auto y salió disparado como un misil por las calles de la ciudad.

Pero la locura no terminó ahí. En medio de esa peligrosa secuencia, el conductor atropelló a una mujer que circulaba en motocicleta. La víctima cayó violentamente sobre el asfalto mientras el automovilista seguía escapando sin siquiera detenerse. Hasta el momento no trascendió oficialmente cuál es el estado de salud de la motociclista, aunque el episodio generó enorme preocupación.

Mientras tanto, varios llamados comenzaron a ingresar alertando sobre un conductor totalmente alterado que manejaba de manera temeraria. Y minutos después llegó la escena más impactante de toda la madrugada: el hombre descendió por el paso a nivel de las vías y encaró directamente hacia el frente de la Comisaría 3°, ubicada en pleno centro de Roca.

Según contaron testigos, el sujeto jamás atinó a frenar. El auto avanzó directo contra el edificio policial y terminó impactando de lleno contra el renovado frente de la comisaría. De milagro no atravesó la entrada principal porque un cartel colocado hace pocas semanas absorbió gran parte del golpe y frenó el vehículo antes de que ingresara a la dependencia.

El estruendo sacó inmediatamente a los policías que estaban dentro de la unidad. Sin entender todavía qué estaba ocurriendo, los efectivos se encontraron con un escenario completamente desquiciado: el conductor gritaba incoherencias, amenazaba con volar la comisaría y aseguraba que tenía una bomba dentro del auto. La tensión fue absoluta durante varios minutos porque nadie sabía si realmente podía existir un explosivo.

Por eso, el procedimiento se realizó con extremo cuidado. Finalmente, los efectivos lograron reducir y detener al hombre, mientras revisaban el vehículo ante el temor de que la amenaza fuera cierta. Sin embargo, después de inspeccionar el auto confirmaron que no había ningún artefacto explosivo.

A esa altura, el centro de Roca ya era un hervidero de patrulleros, sirenas y vecinos asomados en medio de la madrugada intentando entender qué había pasado. El conductor sufrió algunas lesiones por el impacto y debió ser asistido por personal del SIARME, principalmente por golpes provocados por el airbag. Las primeras versiones indican que se encontraba presumiblemente bajo efectos de sustancias narcóticas, aunque eso deberá ser determinado por pericias posteriores.

Ahora el hombre permanece detenido y durante las próximas horas la Fiscalía avanzará con las actuaciones judiciales para intentar reconstruir minuto a minuto una secuencia tan peligrosa como increíble, que por momentos hizo pensar a todos que una tragedia de enormes dimensiones podía ocurrir en pleno corazón de General Roca.