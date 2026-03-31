La ruta 7 que conecta Centenario con Neuquén fue escenario de dos choques en cadena durante esta tarde de lunes. Alrededor de las 18.20 el comando radioeléctrico tomó conocimiento de un primer siniestro ocurrido a la altura de la Comisaría 20, sobre la ruta.

Primer siniestro: el causante del choque se fugó

En el hecho hubo cuatro vehículos involucrados, quienes chocaron por alcance tras una mala maniobra de un auto, el cual se dio a la fuga. Por causa de este vehículo, una Renault Duster conducida por un hombre de 60 años lo impactó, posteriormente a este último lo chocó una Zanella conducida por un joven, luego Gol y un Clio conducido por una mujer.

Afortunadamente ninguno de los involucrados presentó heridas por lo cual no fue necesaria la hospitalización de ninguno. Sin embargo hubo grandes daños materiales en los autos y los testigos denunciaron que el conductor que provocó todo el siniestro se dio a la fuga.

Además destacaron que se le realizó alcoholemia a todos los presentes y todas dieron negativo.

Segundo hecho metros adelante

Mientras el SIEN y personal policial se encargaba de este siniestro, controlando el tránsito y despejando los autos de la calzada en plena hora pico, se informó de un nuevo choque ocurrido 200 metros adelante, también sobre Ruta 7.

Cuando las autoridades llegaron allí, tres de los cuatro autos involucrados ya se habían retirado tras intercambiar sus datos y sólo quedaba una mujer, quien manifestó que solo hubo daños materiales y que ya habían resuelto el asunto entre los involucrados.

En este último accidente no hizo falta intervención policial ya que los protagonistas se habían ido, aunque se manifestó que solo fueron daños materiales.