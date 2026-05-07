La Policía del Neuquén recapturó este jueves a un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia desde el año 2021, en el marco de una causa por homicidio agravado y lesiones graves cometidos con arma de fuego.

La investigación fue llevada adelante por personal de la División Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén, quienes realizaron diversas tareas investigativas para establecer el paradero del sospechoso.

Luego de conseguir información precisa sobre donde se ocultaba, la Fiscalía de Delitos Contra las Personas autorizó una orden de allanamiento que se concretó durante la jornada, en un sector de chacras de la localidad de Senillosa.

Según indicaron fuentes policiales, el domicilio presentaba un acceso complejo y el hombre habría permanecido escondido allí durante aproximadamente dos años.

Al momento de la detención, el prófugo intentó ocultar su identidad aportando datos falsos y presentando un cambio notorio en su apariencia física, con cabello largo y barba pronunciada.

Qué causa se le atribuye

De acuerdo con la investigación judicial, el detenido estaría vinculado a un hecho ocurrido en enero de 2021 en el barrio Valentina Sur, donde un joven de 19 años murió por un ataque con arma de fuego.

Luego de su detención, el hombre fue trasladado a la sede policial para realizar las actuaciones correspondientes y confirmar su identidad, quedando posteriormente a disposición de la Fiscalía interviniente.